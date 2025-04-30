Отношения США и Вьетнама спустя 50 лет после войны оценили

Историк Владимир Колотов: США и Вьетнам стали важными торговыми партнерами

Спустя 50 лет после окончания Вьетнамской войны США и Вьетнам активно развивают экономические отношения. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ Владимир Колотов.

«Ханой теперь рассматривает США как источник технологий, как делового партнера, с которым можно работать», — оценил он состояние американо-вьетнамского сотрудничества.

При этом, несмотря на то, что страны стали друг для друга важными торговыми партнерами, память о конфликте сохраняется. Кроме того, население Вьетнама продолжает страдать от последствий применения химического оружия американской армией. Тем не менее Вашингтон и Ханой совместно пытаются решить эту проблему, однако многие проекты остаются нереализованными.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа ввела пошлины на импорт солнечных панелей из Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Они составили 3521 процент.