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21:50, 30 апреля 2025МирЭксклюзив

Названа новая угроза для Вьетнама со стороны США

Историк Владимир Колотов: Пошлины Трампа станут угрозой для экономики Вьетнама
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Thanh Hue / Reuters

Пошлины, введенные против Вьетнама президентом США Дональдом Трампом, станут угрозой для экономики страны. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ Владимир Колотов.

«Когда Трамп пытается ввести так называемые "ответные пошлины"— а для Вьетнама он говорит о 46 процентах, — все в шоке, это угроза для вьетнамской экономики», — назвал он новую угрозу для Ханоя со стороны Вашингтона.

Сегодня товарооборот между Вьетнамом и США достигает 150 миллиардов долларов, причем большая его часть приходится на экспорт вьетнамской продукции, заметил историк.

Тем не менее, хотя доля Соединенных Штатов во внешней торговле Ханоя остается значимой, страна активно развивает экономические отношения со многими азиатскими государствами. В связи с этим американские ограничения не станут критическими для вьетнамской экономики.

Владимир Колотов ранее назвал США и Вьетнам значимыми торговыми партнерами. При этом он добавил, что память о конфликте спустя 50 лет после его окончания продолжает сохраняться.

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