Звезда 80-х пожаловался на пенсию в размере 13 тысяч рублей

Певец Михаил Муромов пожаловался на пенсию в размере 13 тысяч рублей

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов пожаловался на размер пенсии. Его слова приводит «Абзац».

«Около 13 тысяч рублей получается», — сообщил музыкант. По словам Муромова, он не получает надбавок, поскольку не имеет званий народного или заслуженного артиста.

Кроме того, 74-летнему певцу полагаются авторские отчисления за его хиты. «Там до 3000 рублей выходит, они считаются заработком. А какие это заработки?» — возмутился Муромов.

Сообщается, что на данный момент звезда 80-х не дает сольных концертов. Однако Муромов уточнил, что безвозмездно выступает перед российскими бойцами в госпиталях.

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал пожаловался на размер пенсии. Музыкант заявил, что раньше получал пенсию в размере 12 тысяч рублей, а теперь ее повысили до 16 тысяч.

