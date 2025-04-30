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12:33, 30 апреля 2025Культура

Звезда 80-х пожаловался на пенсию в размере 13 тысяч рублей

Певец Михаил Муромов пожаловался на пенсию в размере 13 тысяч рублей
Ольга Коровина
Михаил Муромов

Михаил Муромов. Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов пожаловался на размер пенсии. Его слова приводит «Абзац».

«Около 13 тысяч рублей получается», — сообщил музыкант. По словам Муромова, он не получает надбавок, поскольку не имеет званий народного или заслуженного артиста.

Кроме того, 74-летнему певцу полагаются авторские отчисления за его хиты. «Там до 3000 рублей выходит, они считаются заработком. А какие это заработки?» — возмутился Муромов.

Сообщается, что на данный момент звезда 80-х не дает сольных концертов. Однако Муромов уточнил, что безвозмездно выступает перед российскими бойцами в госпиталях.

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал пожаловался на размер пенсии. Музыкант заявил, что раньше получал пенсию в размере 12 тысяч рублей, а теперь ее повысили до 16 тысяч.

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