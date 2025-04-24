Певец Александр Маршал сообщил, что получает пенсию в размере 16 тысяч рублей

Заслуженный артист России Александр Маршал пожаловался на размер пенсии. Его слова приводит KP.RU.

Музыкант заявил, что раньше получал пенсию в размере 12 тысяч рублей, а теперь ее повысили до 16 тысяч. По его словам, деньги уходят на бытовые нужды, поэтому он вынужден продолжать работать. «Я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить», — добавил Маршал.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл размер пенсии. По словам исполнителя, он получает 30 тысяч рублей в месяц. Лещенко отметил, что мог бы повысить размер выплат, но у него нет времени «бегать по инстанциям». На размер пенсии также пожаловался певец и композитор Юрий Лоза, получающий 16 тысяч рублей. «Даже у нашего охранника больше, 20 с чем-то тысяч», — заявил он.