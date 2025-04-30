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20:45, 30 апреля 2025Ценности

Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дженна Ортега

Дженна Ортега. Фото: @vmagazine

Американская актриса Дженна Ортега приняла участие в откровенной съемке для журнала V Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя звезда популярного телесериала «Уэнсдэй» поделилась черно-белым фото, на котором предстала в широких брюках с высокой посадкой, лакированных сапогах с прозрачными каблуками и кожаной куртке. При этом на размещенном кадре видно, что она расстегнула последнее изделие и показала на камеру полуобнаженную грудь.

Кроме того, знаменитость выложила снимок, на котором предстала в футболке с портретом австралийской актрисы Николь Кидман, толстовке и мини-шортах.

Ранее сообщалось, что Дженна Ортега снялась в пуховике на голое тело для издания The Cut.

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