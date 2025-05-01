Анна Семенович сравнила свою грудь с бриллиантами

Певица Анна Семенович восхитилась своей грудью, сравнив ее с бриллиантами. Видеозапись с бывшей солисткой поп-группы «Блестящие» опубликовало издание Super.ru во «ВКонтакте».

На видеозаписи одна из помощниц предложила артистке примерить ожерелье. «Мои сиси ─ это святое. Ничего не надо на мои сиси. Только мазать. Они сами бриллианты. Два бриллианта, восемь карат каждый», ─ заявила исполнительница.

Семенович запечатлели в гримерке во время макияжа. Визажисты нанесли косметические средства не только на лицо звезды, но и на грудь, чтобы придать ей сияние. Перед поклонниками знаменитость предстала в черном топе и жакете с леопардовым принтом.

Ранее Анна Семенович рассказала, что она пришла в фигурное катание из-за болезни. По словам селебрити, медики порекомендовали родителям отдать ее именно в зимний вид спорта.