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12:36, 1 мая 2025Ценности

Анна Семенович восхитилась своей грудью

Анна Семенович сравнила свою грудь с бриллиантами
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Семенович восхитилась своей грудью, сравнив ее с бриллиантами. Видеозапись с бывшей солисткой поп-группы «Блестящие» опубликовало издание Super.ru во «ВКонтакте».

На видеозаписи одна из помощниц предложила артистке примерить ожерелье. «Мои сиси ─ это святое. Ничего не надо на мои сиси. Только мазать. Они сами бриллианты. Два бриллианта, восемь карат каждый», ─ заявила исполнительница.

Семенович запечатлели в гримерке во время макияжа. Визажисты нанесли косметические средства не только на лицо звезды, но и на грудь, чтобы придать ей сияние. Перед поклонниками знаменитость предстала в черном топе и жакете с леопардовым принтом.

Ранее Анна Семенович рассказала, что она пришла в фигурное катание из-за болезни. По словам селебрити, медики порекомендовали родителям отдать ее именно в зимний вид спорта.

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