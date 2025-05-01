Армения заверила в отсутствии намерения выйти из ЕАЭС

Глава МИД Агасандян: Угроза участию Армении в ЕАЭС пока отсутствует

Угроза участию Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) пока отсутствует, заявил глава МИД страны Микаэл Агасандян. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заверил, что принятый недавно закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» имеет декларативный характер. «Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры», — уточнил Агасандян.

В апреле премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения не будет разрывать или обострять отношения с Россией.

В том же месяце замминистра иностранных дел России Михаил Галузин во время телефонного разговора с коллегой из Армении Рубеном Рубиняном сообщил, что в Москве приветствуют нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.