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18:18, 28 апреля 2025Бывший СССР

Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

Пашинян: Армения не будет разрывать или обострять отношения с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Армения не будет разрывать или обострять отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — заявил глава кабмина Армении.

Пашинян отметил, что отношения Еревана и Москвы основаны на взаимных интересах и будут развиваться в том же духе. При этом он отметил, что в самой Армении часто звучат ложные заявления в адрес отношений с Россией.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в Армении закона о вступлении в ЕС. «Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть», — рассказал он.

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