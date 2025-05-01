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17:12, 1 мая 2025Интернет и СМИ

Гордон заявил о невозможности ходить по магазинам и ездить за рулем из-за Путина

Журналист Гордон заявил, что не может ходить по магазинам из-за киллеров Путина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) заявил, что не может ходить по магазинам и ездить за рулем из-за «элитных фсбшных киллеров», которые охотятся за ним по заданию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам Гордона, на территории Украины уже задержали несколько групп, которые собирались его убить. Именно поэтому он не живет дома и постоянно ездит по стране.

«Меня возят. Я под государственной охраной», — заявил журналист.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о подготовке покушения на Гордона. Тогда же был задержан неназванный экс-депутат Верховной Рады, который работал в группе из четырех человек якобы под руководством ФСБ России.

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