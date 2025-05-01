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23:30, 1 мая 2025Бывший СССР

Госдолг Украины за март вырос на 2,6 миллиарда долларов

Минфин Украины сообщил о росте госдолга на 2,6 миллиарда долларов за март
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
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Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Госдолг и гарантированный долг Украины за март вырос на 2,6 миллиарда долларов, об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные Минфина республики.

На 31 марта государственный долг составил более 7,123 триллиона гривен или 171,73 миллиарда долларов по курсу Нацбанка Украины. За первый месяц весны показатель прибавил 103,48 миллиарда гривен или 2,6 миллиарда долларов.

Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, напомнило издание.

Ранее газета Financial Times сообщила, что властям Украины не удалось договориться с внешними кредиторами по поводу реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов.

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