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10:12, 1 мая 2025Мир

Харрис призвала американцев объединиться против Трампа

Харрис: Американцам необходимо объединиться для противостояния Трампу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jungho Kim / Reuters

Американцам необходимо объединиться для противостояния президенту США Дональду Трампу и не отдаляться друг от друга. С таким призывом выступила бывшая вице-президент и экс-кандидат на пост американского лидера Камала Харрис, передает Reuters.

«Перед лицом кризиса урок таков: не разбегайтесь», — заявила Харрис.

В своей крупнейшей с момента отставки речи на саммите Leading Women Defined Харрис призвала жителей США действовать сообща и открыто выражать свою позицию. Экономическую политику администрации Трампа она назвала «величайшим рукотворным экономическим кризисом в современной истории президентства».

Ранее американский лидер похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.

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