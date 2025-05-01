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06:15, 1 мая 2025Мир

Трамп рассказал о своей работе на посту президента США

Трамп похвастался, что не совершил ни единой ошибки в первые 100 дней на посту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Josh Morgan-USA TODAY via Imagn Images / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsNation.

«Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает», — подчеркнул он.

Штаты планируют зарабатывать миллионы и миллиарды долларов, но это требует времени. Это не происходит за одну ночь, но произойдет гораздо быстрее, чем люди думают, резюмировал глава Белого дома.

Несколькими днями ранее конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. В числе статей об импичменте политик указал такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

До этого Дональд Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив. По словам политика, его команда добилась исторических результатов.

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