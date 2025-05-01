РСТ обратился в Минтранс из-за пробки перед Крымским мостом

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям из-за многокилометровой пробки перед Крымским мостом. Об этом сообщается на сайте РСТ.
По мнению специалистов, причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами.
По данным организации, по сравнению с 2024 годом спрос на отдых на полуострове вырос более чем на 50 процентов.
«Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов», — считают эксперты. Они попросили Минтранс увеличить пропускную способность контрольно-пропусктных пунктов (КПП) на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом выстроились более 2,6 тысячи машин.