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22:45, 1 мая 2025Путешествия

РСТ обратился в Минтранс из-за пробки перед Крымским мостом

РСТ призвал Минтранс увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям из-за многокилометровой пробки перед Крымским мостом. Об этом сообщается на сайте РСТ.

По мнению специалистов, причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами.

По данным организации, по сравнению с 2024 годом спрос на отдых на полуострове вырос более чем на 50 процентов.

«Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов», — считают эксперты. Они попросили Минтранс увеличить пропускную способность контрольно-пропусктных пунктов (КПП) на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом выстроились более 2,6 тысячи машин.

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