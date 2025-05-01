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10:24, 1 мая 2025Экономика

Пробка из более чем двух тысяч машин выстроилась перед Крымским мостом

Более 2,6 тысячи машин выстроились в очереди перед Крымским мостом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

В очереди перед Крымским мостом выстроились более двух тысяч автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о переправе.

По состоянию на 10:00, в очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средств. Ожидание составляет около четырех часов.

В то же время со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Ожидание около двух часов.

Telegram-канал Kub Mash пишет, что утром стали массово подъезжать к мосту те, кто выехал из Москвы ночью.

Ранее, в апреле, сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Причины такого решения не назывались.

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