Лишенный российского паспорта из-за межнационального конфликта мужчина попал на видео

ФСБ показала кадры с приезжим, лишенным гражданства РФ из-за конфликта в Липецке

Уроженец одной из республик Центральной Азии, которого лишили российского гражданства из-за конфликта на межнациональной почве, попал на видео ФСБ. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают приезжего на улице. Далее ему сообщают о лишении его гражданства России и сопровождают в аэропорт. На видео приезжий извиняется за содеянное.

Как уточнили ранее в ведомстве, мужчина получил российский паспорт в марте 2024 года и обосновался в Липецке. В сентябре он начал заявлять о превосходстве ислама над другими религиями, а также публично оскорблять россиян и угрожать им ножом. Дебошира задержали и отправили под арест на семь суток.

После случившегося мужчину лишили гражданства РФ и депортировали на родину. Ему также закрыли въезд в Россию на 50 лет.