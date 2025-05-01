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10:32, 1 мая 2025Силовые структуры

Приезжий устроил межнациональный конфликт и лишился российского паспорта

Приезжего из Азии лишили гражданства РФ за межнациональный конфликт в Липецке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ЦОС ФСБ России

Уроженца одной из республик Центральной Азии лишили российского гражданства из-за конфликта на межнациональной почве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина получил паспорт России в марте 2024 года и обосновался в Липецке. В сентябре приезжий начал говорить о превосходстве ислама над другими религиями, а также публично оскорблять россиян и угрожать им ножом.

Дебошира задержали и отправили под арест на семь суток. После этого его депортировали на родину и закрыли для него въезд в Россию на 50 лет.

Ранее жителя Луганской народной республики лишили гражданства РФ за призывы к ракетным ударам по российским городам.

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