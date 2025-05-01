На Камчатке пара вступила в брак в компании «динозавров»

В ЗАГС на Камчатке вместе с женихом и невестой пришли три динозавра. Об этом пишет Telegram-канал «АиФ Камчатка».
Необычная церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Петропавловска-Камчатского 25 апреля. Молодая пара — Сергей и Марина — вступила в брак в компании свидетелей, которые пришли одетыми в костюмы динозавров. Всего динозавров было трое. Почему гости решили выступить именно в таком образе, неизвестно. Однако жениха с невестой их стиль не огорчил.
Ранее динозавров на свадьбах заметили в Хакасии, Орле, Саратове, Перми, Ямале и других городах.
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