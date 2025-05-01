На Западе испугались выхода Трампа из переговоров между Россией и Украиной

Times: Трамп задумался о выходе из переговоров по Украине из-за их сложности

Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность. Об этом сообщает британская газета Times.

«Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной», — пишет автор.

В статье говорится, что если Вашингтон в конечном итоге примет решение о выходе из переговорного процесса, то поток американского оружия, на который рассчитывает украинская сторона, иссякнет примерно через полгода. По словам автора статьи, перспектива принятия такого решения вызывает серьезные опасения и на Украине, и в Европе.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона. Таким образом, эксперт указал на бессмысленность помощи Вашингтона Киеву.