Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 1 мая 2025Мир

На Западе испугались выхода Трампа из переговоров между Россией и Украиной

Times: Трамп задумался о выходе из переговоров по Украине из-за их сложности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность. Об этом сообщает британская газета Times.

«Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной», — пишет автор.

В статье говорится, что если Вашингтон в конечном итоге примет решение о выходе из переговорного процесса, то поток американского оружия, на который рассчитывает украинская сторона, иссякнет примерно через полгода. По словам автора статьи, перспектива принятия такого решения вызывает серьезные опасения и на Украине, и в Европе.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона. Таким образом, эксперт указал на бессмысленность помощи Вашингтона Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Украина подписали соглашение по недрам. Что сделка даст Вашингтону?

    В России назвали главное условие долгосрочного перемирия с Украиной

    Россиянам рассказали о вреде популярных видов маринада для шашлыка

    Минобороны сообщило о сбитых над Россией беспилотниках

    ЕС представит США предложения по торговле

    Россиянам назвали условия пенсии в 60 тысяч рублей

    Врач предупредил о коварстве популярного в России алкоголя

    ВВС Болгарии сообщили о неисправности поставленного из США F-16

    Брошенные командованием ВСУ десантники попали в плен в Горнале

    Пушков озвучил главный страх Трампа из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости