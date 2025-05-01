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13:01, 1 мая 2025Мир

Переехавший группу школьников в Японии объяснил свой поступок желанием убивать

Kyodo: Наехавший на школьников в Осаке водитель заявил, что хотел их убить
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas White / Reuters

Водитель, который наехал на группу школьников в японском городе Осака, объяснил свой поступок желанием убивать. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, 28-летнего мужчину уже арестовали по подозрению в покушении на убийство. Он признал свою вину. «Я был сыт по горло всем этим. Я пытался задавить их и убить», — заявил он.

Водитель наехал на учеников начальной школы, когда они возвращались домой, в четверг, 1 мая. В результате семеро детей получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Ранее один из террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после нападения. Он признался, что планировал расправиться со всей семьей, чтобы жертв теракта стало как можно больше.

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