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12:49, 1 мая 2025Силовые структуры

Один из террористов заявил о намеренном наезде на ребенка после стрельбы в «Крокусе»

Mash: Мирзоев сбил ребенка после теракта в «Крокусе», чтобы жертв стало больше
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Далержон Мирзоев (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), один из устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На допросе он заявил, что планировал расправиться со всей семьей, чтобы жертв теракта стало как можно больше.

Мирзоев сбил на машине восьмилетнего мальчика, который вместе с мамой, отцом и сестрой переходил дорогу по пешеходному переходу, сразу после того, как покинул концертный зал. В результате удара ребенка отбросило на несколько меров — его доставили в больницу с закрытыми переломами бедра и ключицы, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом легких.

По словам адвоката, уголовное дело по данному факту до сих пор не возбудили.

Ранее стало известно, что уголовное дело о теракте в «Крокусе» может поступить в суд в начале лета.

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