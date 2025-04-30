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11:15, 30 апреля 2025Силовые структуры

Дело о теракте в «Крокусе» поступит в суд в начале лета

Адвокат Власов: Дело о теракте в «Крокусе» может поступить в суд в начале лета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» может поступить в суд в начале лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

По словам защитника, в мае фигуранты должны закончить ознакомление с материалами. При таком исходе дело поступит в суд для рассмотрения уже в начале лета.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в концертный зал и открыла прицельный огонь по посетителям. После чего они подожгли здание, заблокировав в нем людей.

По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек. Еще 551 человек пострадал.

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