Дело о теракте в «Крокусе» поступит в суд в начале лета

Адвокат Власов: Дело о теракте в «Крокусе» может поступить в суд в начале лета

Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» может поступить в суд в начале лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

По словам защитника, в мае фигуранты должны закончить ознакомление с материалами. При таком исходе дело поступит в суд для рассмотрения уже в начале лета.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в концертный зал и открыла прицельный огонь по посетителям. После чего они подожгли здание, заблокировав в нем людей.

По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек. Еще 551 человек пострадал.

