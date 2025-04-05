Раскрыты подробности о вооружении охраны «Крокуса» в момент теракта

ТАСС: Охрана «Крокуса» в момент нападения террористов не была вооружена

Сотрудники охраны концертного зала «Крокус Сити Холле» в Подмосковье в момент нападения террористов не были вооружены, поскольку не имели права на ношение оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Представитель компании «Крокус Интернэшнл» заявил, что никакой закон о террористической защищенности объекта не подразумевает использование охраной огнестрельного оружия.

«Та охрана, которая была на концерте, та организация, которая осуществляла охрану на концерте, она действовала в соответствии с законодательством, ее сотрудники не были вооружены», — подчеркнул он.

Ранее Следственный комитет России назвал организаторов теракта в «Крокусе». Следствие заключило, что атаку организовали спецслужбы недружественного государства.

Также следствие восстановило хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе». К уголовной ответственности привлечены люди, которые помогали исполнителям в организации преступления.