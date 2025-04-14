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05:43, 14 апреля 2025Россия

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Адвокат Власов: Исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вменяемыми
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были признаны вменяемыми, на это указывают результаты экспертизы, сообщил адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов, его цитирует РИА Новости.

«Да, они были признаны вменяемыми», — ответил Власов на соответствующий вопрос. Кроме того, физическое состояние подсудимых также удовлетворительное, подчеркнул юрист.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

Ранее стало известно, что охранники концертного зала в момент теракта не были вооружены.

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