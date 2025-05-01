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21:50, 1 мая 2025Бывший СССР

В Раде заявили о поставке Киеву старых Stinger

Депутат Рады Устинова: США поставили ВСУ запас Stinger на 10 лет, но они старые
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США поставили Украине десятилетний запас зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, но они все старые, заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова. Об этом пишет издание «Страна».

По ее словам, каждые пять лет в США выпускают новые модели ЗРК, к которым не подходят старые ракеты. Депутат уточнила, что Вашингтон передал Киеву все старое оружие, к которому закончились ракеты. Американская сторона не готова отдавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые Stinger, так как они числятся в армии США.

«То, что сейчас лежит на складах — да, лежит. Но не так много, как нам кажется, и они не готовы делиться с нами последним», — подчеркнула она.

Ранее Устинова рассказала, что две трети поставляемой ВСУ техники идет на запчасти.

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