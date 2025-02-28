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11:12, 28 февраля 2025Бывший СССР

В Раде пожаловались на проблемы с поставляемой Западом военной техникой

Депутат Рады Устинова: Две трети поставляемой ВСУ техники идет на запчасти
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: U.S. Transportation Command / Oz Suguitan / Handout / Reuters

Две трети поставляемой Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной техники отправляется на запчасти ввиду своей непригодности. Об этом заявила депутат Верховной Рады республики Александра Устинова, передает РИА Новости.

«Мы забираем много вещей, которые мы используем на запчасти. Когда вы видите, что к нам приезжает 30 машин, то 20 из них могут идти на разборку», — заявила нардеп.

По ее словам, поставляемая США и Европой техника «находится не в кондиции».

Ранее российские бойцы показали «фокус с исчезновением» броневика HMMWV ВСУ в Курской области. На видео дрон-камикадзе атакует машину, после чего происходит мощный взрыв.

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