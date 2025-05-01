Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной

Полянский: Переговоры между Россией и Украиной могут начаться довольно скоро

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, назвал условие для того, чтобы они начались. Слова политика приводит РИА Новости.

Как отметил Полянский, переговоры между двумя государствами могут начаться довольно скоро. Однако для этого, по его словам, Украине необходимо приложить серьезные и значимые усилия для того, чтобы решить все проблемы, которые привели к кризису в отношениях между Москвой и Киевом.

Ранее Дмитрий Полянский оценил высказывание о том, что администрацию президента США Дональда Трампа некоторые считают пророссийской. По словам государственного деятеля, такое мнение является ошибочным, поскольку в действительности она проамериканская.