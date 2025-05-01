Полянский оценил высказывания о пророссийской администрации Трампа

Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа

Говорить о том, что администрация президента США Дональда Трампа является пророссийской, — это ошибка, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.

«[Администрация], конечно, проамериканская», — посчитал дипломат.

В апреле Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. Он добавил, что планирует нанимать в свою команду новых людей, «компетентных и трудолюбивых патриотов», вместе с которыми он сможет привести США к золотому веку.