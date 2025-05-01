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07:43, 1 мая 2025Россия

Обвиняемого во взятке замгубернатора российского региона уволили с должности

Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина уволили с замещаемой должности. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Чиновника задержали в июне 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму 13 миллионов рублей. Уточняется, что в декабре 2022 года Вахрин получил от руководителя компании «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка скидку на покупку двух квартир в элитном жилом комплексе в Тюмени.

По версии следствия, в обмен экс-замгубернатора якобы обещал содействие в решении вопросов, связанных с бизнесом застройщика. Подчеркивается, что обвинения в коррупции Вахрин и Гоцык отрицают.

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