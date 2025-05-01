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15:52, 1 мая 2025Культура

Орбакайте предрекли арест квартиры в Юрмале

Shot: Орбакайте может потерять квартиру в Юрмале после запрета на въезд в Латвию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте может потерять свою квартиру в Юрмале из-за запрета властей Латвии на въезд в страну, предрекает Telegram-канал Shot.

По данным издания, квартира площадью 100 квадратных метров и стоимостью до 30 миллионов рублей в элитном районе латвийского города дочери певицы Аллы Пугачевой досталась от артиста и хореографа Бориса Моисеева. По предварительной информации, жилье может быть арестовано.

В апреле портал LSM сообщил, что Орбакайте был запрещен въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны.

В том же месяце премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал от Орбакайте высказать свою позицию относительно специальной военной операции.

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