В Госдуме призвали ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки

Депутат Журавлев призвал ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки

Российские войска должны нанести удар по Украине ракетным комплексом средней дальности «Орешник» в ответ на атаку украинских сил по городу Алешки Херсонской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет News.ru.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован.

«Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой "Искандеров" или одним "Орешником"», — подчеркнул он.

Удар по рынку в Алешках был нанесен FPV-дронами. В этот момент на рынке находилось множество людей.