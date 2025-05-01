Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:18, 1 мая 2025Россия

В Госдуме призвали ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки

Депутат Журавлев призвал ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Владимира Сальдо

Российские войска должны нанести удар по Украине ракетным комплексом средней дальности «Орешник» в ответ на атаку украинских сил по городу Алешки Херсонской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет News.ru.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован.

«Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой "Искандеров" или одним "Орешником"», — подчеркнул он.

Удар по рынку в Алешках был нанесен FPV-дронами. В этот момент на рынке находилось множество людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уолтц покинул пост советника Трампа

    РСТ обратился в Минтранс из-за пробки перед Крымским мостом

    Стало известно о подготовке ВСУ комбинированной атаки на Крым

    На Западе назвали возможного посредника между Индией и Пакистаном

    В Запорожье сообщили о серии взрывов

    В США прокомментировали возможное снятие санкций с России

    В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы в Москве как отказ от перемирия

    На Украине заявили о подготовке санкций против мэра Киева

    В Госдуме призвали ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки

    Китайский турист дал отпор пытавшемуся его обворовать мигранту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости