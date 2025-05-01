Семь человек погибли из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ атаковали рынок в Алешках, 7 человек погибли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Центральный рынок в Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Предварительно, жертвами удара стали минимум семь человек. Более 20 человек получили ранения.

Удар FPV-дронами был нанесен около 9:30 утра по московскому времени. В этот момент на рынке находилось множество людей. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее при атаке Херсонской области беспилотными летательными аппаратами пострадал глава территориального отдела села Приветное и его жена.

