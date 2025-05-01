Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 1 мая 2025Бывший СССР

Семь человек погибли из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ атаковали рынок в Алешках, 7 человек погибли
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Центральный рынок в Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Предварительно, жертвами удара стали минимум семь человек. Более 20 человек получили ранения.

Удар FPV-дронами был нанесен около 9:30 утра по московскому времени. В этот момент на рынке находилось множество людей. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее при атаке Херсонской области беспилотными летательными аппаратами пострадал глава территориального отдела села Приветное и его жена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь человек погибли из-за атаки ВСУ на рынок в Херсонской области

    Украина попросила FIG не допускать россиянку Мельникову к турнирам

    В России назвали возможного представителя США на параде Победы в Москве

    Российская певица заступилась за Орбакайте после запрета в Латвии

    Полянский оценил высказывания о пророссийской администрации Трампа

    Популярный телеведущий потерял сознание по время марафона

    В МИД России заявили о понимании Западом и Украиной статуса Крыма

    Тихонов выразил опасения из-за борьбы Вяльбе и Губерниева за пост главы ФЛГР

    Лишенный российского паспорта из-за межнационального конфликта мужчина попал на видео

    Исполняющий обязанности президента Южной Кореи подал в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости