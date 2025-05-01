В Херсонской области при атаке БПЛА пострадал глава села

Сальдо: При атаки БПЛА Херсонской области пострадал глава села и его жена

При атаки Херсонской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) пострадал глава территориального отдела села Приветное и его жена. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА типа «Баба-яга» атаковали село около 22:00 30 апреля. Губернатор Херсонской области уточнил, что под удар попал жилой сектор.

«В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга. На место была оперативно вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал Сальдо.

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