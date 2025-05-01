Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:35, 1 мая 2025Бывший СССР

В Херсонской области при атаке БПЛА пострадал глава села

Сальдо: При атаки БПЛА Херсонской области пострадал глава села и его жена
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

При атаки Херсонской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) пострадал глава территориального отдела села Приветное и его жена. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА типа «Баба-яга» атаковали село около 22:00 30 апреля. Губернатор Херсонской области уточнил, что под удар попал жилой сектор.

«В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга. На место была оперативно вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал Сальдо.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что на подлете к Смоленску силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 15 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ограничения денежных переводов, ветераны боев в Курской области и стреляющая по дронам охрана. Как изменится жизнь россиян в мае?

    Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ

    США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

    Прилепин прокомментировал переговоры России и США

    В США сообщили о согласии Украины и ЕС на 22 условия для мира с Россией

    С Тимати взыскали долг

    Белый дом остался недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

    В Херсонской области при атаке БПЛА пострадал глава села

    На Камчатке пара вступила в брак в компании «динозавров»

    Россиянам станет сложнее переводить деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости