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20:04, 29 апреля 2025Россия

На подлете к российском городу уничтожили 15 украинских БПЛА

Губернатор Анохин: На подлете к Смоленску силы РЭБ уничтожили 15 дронов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На подлете к Смоленску силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 15 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», — написал чиновник.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор призвал жителей избегать открытых пространство во время угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также не снимать на камеры моменты работы систем противовоздушной обороны.

Ранее в сети появились кадры обломков беспилотника, которые упали под окнами многоэтажного дома в Смоленске. На видеозаписи показан обломок беспилотника большого размера, который лежит у автомобиля.

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