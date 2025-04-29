На подлете к российском городу уничтожили 15 украинских БПЛА

Губернатор Анохин: На подлете к Смоленску силы РЭБ уничтожили 15 дронов

На подлете к Смоленску силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 15 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», — написал чиновник.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор призвал жителей избегать открытых пространство во время угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также не снимать на камеры моменты работы систем противовоздушной обороны.

Ранее в сети появились кадры обломков беспилотника, которые упали под окнами многоэтажного дома в Смоленске. На видеозаписи показан обломок беспилотника большого размера, который лежит у автомобиля.