Обломок беспилотника под окнами многоэтажки в Смоленске сняли на видео

В сети появились кадры упавшего под окнами многоэтажки в Смоленске беспилотника

В сети появились кадры обломков беспилотника, которые упали под окнами многоэтажного дома в Смоленске, Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи показан обломок беспилотника большого размера, который лежит у автомобиля. Упавшая на землю часть дрона представляет собой двигатель и обломки лопастей летательного аппарата.

Местные жители рассказали, что нашли у многоэтажки в Смоленске обломки дронов — предварительно, вокруг здания разбросаны части беспилотников PD-2 и «Лютый». Помимо двигателя, лежащего рядом с автомобилем, жители нашли обломок крыла беспилотника на газоне перед домом. Они рассказали, что боевая часть дрона не сдетонировала.

В сети ранее появились кадры того же дома, рядом с которым упал беспилотник. На нем виден мощный пожар на верхних этажах здания, возникший в результате попадания беспилотника в многоэтажку.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на вторник, 21 января. Как сообщил губернатор Василий Анохин, в результате начались возгорания на кровлях зданий, также оказались повреждены окна жилых домов. Никто, предварительно, не пострадал. Целью атаки, по неофициальным данным, мог быть расположенный неподалеку от Смоленска нефтеперерабатывающий завод. В городе после атаки БПЛА жители части многоэтажек остались без света и воды.