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03:52, 21 января 2025Россия

Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ в Смоленской области

Губернатор Анохин: Силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам в Смоленской области с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — раскрыл он последствия попытки атаки.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Анохин.

Ранее серия взрывов прозвучала над Смоленском. Местные жители слышали до семи громких хлопков. По предположению СМИ, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод.

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