Серия взрывов прозвучала над российским городом

Серия взрывов прозвучала над Смоленском

Серия взрывов прозвучала над Смоленском. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители слышали до семи громких хлопков. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. По предположению СМИ, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин ранее предупредил жителей об угрозе налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал граждан сохранять спокойствие при работе ПВО и избегать открытых пространств.