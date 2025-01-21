Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:28, 21 января 2025Россия

Серия взрывов прозвучала над российским городом

Серия взрывов прозвучала над Смоленском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Серия взрывов прозвучала над Смоленском. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители слышали до семи громких хлопков. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. По предположению СМИ, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин ранее предупредил жителей об угрозе налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал граждан сохранять спокойствие при работе ПВО и избегать открытых пространств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      Серия взрывов прозвучала над российским городом

      Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за Трампа

      В Чехии учительница обезвредила ученика с пистолетом

      На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

      Ситуацию вокруг скандала с японскими центрами объяснили

      В России высказались об экономическом курсе Трампа

      Телеведущая случайно оголилась на публике из-за пуговицы на платье

      В США предупредили генсека НАТО об угрозе из-за Трампа

      Нацистскому жесту Илона Маска нашлось объяснение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше