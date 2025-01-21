В Смоленске жители многоэтажек остались без света и воды после атаки дронов

Mash: В нескольких многоэтажках Смоленска после атаки беспилотников пропал свет

В Смоленске наблюдаются проблемы с электроснабжением после атаки украинских беспилотников на город. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что в нескольких многоэтажных домах пропали свет и вода. По данным канала, рядом с жилым домом, в который врезался украинский дрон, находятся машины скорой помощи. На место происшествия также прибыли пожарные.

Смоленск подвергся атаке беспилотников в ночь на вторник, 21 января. Один из дронов упал рядом с клинической больницей в Заднепровском районе. По словам местных жителей, в городе прозвучало около десяти взрывов. О пострадавших не сообщалось.