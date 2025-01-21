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01:54, 21 января 2025Россия

Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в российском городе

Mash: Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Смоленске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Смоленске. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Уточняется, что под удар попал дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе. По словам местных жителей, дрон врезался в крышу здания, в результате чего началось возгорание. Вследствие взрывов были выбиты окна на последнем этаже.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее стало известно о взрывах над Смоленском. Сообщалось, что прозвучало до семи громких хлопков. Предположительно, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод.

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