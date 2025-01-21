Беспилотник упал рядом с больницей в Смоленске

Mash: Беспилотник ВСУ упал рядом с больницей в Смоленске, в городе слышны взрывы

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал рядом с клинической больницей в Смоленске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, дрон упал возле медицинского учреждения в Заднепровском районе. Местные жители рассказали, что атака на город продолжается, уже прогремело около десяти взрывов.

Также сообщалось о попадании украинского беспилотника в жилой дом. В результате атаки были выбиты окна на последнем этаже и начался пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Смоленский губернатор Василий Анохин подтвердил, что город подвергся налету беспилотников. По его словам, работает система противовоздушной обороны (ПВО).