Российский губернатор сообщил об атаке украинских дронов

Смоленский губернатор Анохин сообщил об атаке беспилотников ВСУ и работе ПВО

В Смоленской области продолжается атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Он подтвердил работу сил противовоздушной обороны и призвал жителей сохранять спокойствие и избегать открытых пространств. «Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — добавил глава области.

Детали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анохин не уточнил.

Ранее серия взрывов прозвучала над Смоленском. Местные жители слышали до семи громких хлопков. По предположению СМИ, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод. Также сообщалось, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Смоленске. Под удар попал дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе.