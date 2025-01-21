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02:19, 21 января 2025Россия

Российский губернатор сообщил об атаке украинских дронов

Смоленский губернатор Анохин сообщил об атаке беспилотников ВСУ и работе ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

В Смоленской области продолжается атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Он подтвердил работу сил противовоздушной обороны и призвал жителей сохранять спокойствие и избегать открытых пространств. «Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — добавил глава области.

Детали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анохин не уточнил.

Ранее серия взрывов прозвучала над Смоленском. Местные жители слышали до семи громких хлопков. По предположению СМИ, целью атаки мог быть расположенный неподалеку от города нефтеперерабатывающий завод. Также сообщалось, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Смоленске. Под удар попал дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе.

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