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07:14, 21 января 2025Россия

Появились кадры горящей из-за попадания БПЛА многоэтажки в Смоленске

В сети появились кадры горящей после попадания БПЛА многоэтажки в Смоленске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара в многоэтажном доме Самары, который загорелся после попадания беспилотника. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожар, который охватил верхние этажи здания. Наблюдаются языки пламени, высота которых составляет около трех этажей, также возгорание видно на земле у жилого дома.

По данным канала, пожар начался в многоэтажке на улице Бородинской в Смоленской. На фасаде дома видна копоть, так как после столкновения беспилотника с домом загорелся бензин, который находился внутри него.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на вторник, 21 января. Как сообщил губернатор Василий Анохин, в результате начались возгорания на кровлях зданий, также оказались повреждены окна жилых домов. Никто, предварительно, не пострадал. Целью атаки, по неофициальным данным, мог быть расположенный неподалеку от Смоленска нефтеперерабатывающий завод. В городе после атаки БПЛА жители части многоэтажек остались без света и воды.

ЖЗЛ
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