Пенсионер в Судже спас ровесницу из-под завалов и захотел на ней жениться

RT: 69-летний пенсионер в Судже спас ровесницу из-под завалов после атаки ВСУ

69-летний пенсионер Михаил Записной спас свою ровесницу Антонину Романову из-под завалов школы-интерната в Судже после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал RT.

Записной сообщил, что с Романовой познакомился в интернате. Вечером 1 февраля в здание попал украинский снаряд. Записной в тот момент планировал ужинать в подвале, а Романова заряжала фонарик на первом этаже.

В результате взрыва здание получило повреждения, а женщина оказалась под завалами. Пенсионер бросился ей на помощь и до трех часов ночи ломал стену, чтобы добраться до Романовой.

«Ждали, что украинцы привезут домкрат, но только время потеряли. Под утро продолжили разбирать завалы. Веревками и подручными железяками поднимали эти плиты, чтобы освободить ноги», — отметил он.

Женщина получила открытые переломы, множественные ранения, у нее также зафиксировали кровопотерю. Сейчас пара находится в Курске, после выздоровления Романовой они хотят пожениться.

26 апреля, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По его словам, в этот день российские войска заняли последний населенный пункт в регионе.