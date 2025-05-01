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11:30, 1 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный телеведущий потерял сознание по время марафона

Британский телеведущий Джоэл Домметт потерял сознание на Лондонском марафоне
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @joeldommett

Телеведущий и комик Джоэл Домметт, известный британской версии шоу «Маска» (The Masked Singer), потерял сознание по время участия в Лондонском марафоне 2025 года. Об инциденте Домметт сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Домметта, во время забега на 17-м километре дистанции он потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи. Комик отметил, что не помнит момент обморока, и поблагодарил медиков за оперативную помощь.

Несмотря на случившееся, Домметт вернулся на трассу и в итоге смог финишировать, преодолев марафон за 6 часов 3 минуты и 27 секунд. По словам телеведущего, после экстренной остановки он продолжил бег в более медленном темпе.

Ранее сообщалось, что известный британский телеведущий и комик Стивен Малхерн попал в больницу после обморока в ресторане. Сотрудники ресторана вызвали ему скорую, в результате комика госпитализировали.

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