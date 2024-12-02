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09:16, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Известного 47-летнего телеведущего госпитализировали после обморока в ресторане

Британского телеведущего Малхерна госпитализировали после обморока в ресторане
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Peter Kollanyi / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Известный британский телеведущий и комик Стивен Малхерн попал в больницу после обморока в ресторане. Об этом пишет газета Metro.

Сообщается, что Малхерн обедал в ресторане, когда ему внезапно стало плохо. 47-летний телеведущий потерял сознание, и сотрудники ресторана вызвали ему скорую. В результате комика госпитализировали.

Через некоторое время ведущего выписали из больницы, сейчас он восстанавливается дома.

Источник, близкий к Малхерну, сообщил, что сейчас телезвезда переживает тяжелый период. «Недавно не стало его любимого отца, что было для него большим ударом», — рассказал он и добавил, что в день перед обмороком у ведущего также была операция. При этом подробности медицинского вмешательства он не раскрыл.

Ранее стало известно, что популярную американскую телеведущую Венди Уильямс признали недееспособной. Уточнялось, что из-за неизлечимой болезни у нее развилось слабоумие, она стала нетрудоспособной.

Стивен Малхерн прославился как ведущий телешоу Britain's Got More Talent («Британия ищет больше талантов»), This Morning («Этим утром»), Dancing on Ice («Танцы на льду») и других.

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