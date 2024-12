Известного 47-летнего телеведущего госпитализировали после обморока в ресторане

Британского телеведущего Малхерна госпитализировали после обморока в ресторане

Известный британский телеведущий и комик Стивен Малхерн попал в больницу после обморока в ресторане. Об этом пишет газета Metro.

Сообщается, что Малхерн обедал в ресторане, когда ему внезапно стало плохо. 47-летний телеведущий потерял сознание, и сотрудники ресторана вызвали ему скорую. В результате комика госпитализировали.

Через некоторое время ведущего выписали из больницы, сейчас он восстанавливается дома.

Источник, близкий к Малхерну, сообщил, что сейчас телезвезда переживает тяжелый период. «Недавно не стало его любимого отца, что было для него большим ударом», — рассказал он и добавил, что в день перед обмороком у ведущего также была операция. При этом подробности медицинского вмешательства он не раскрыл.

Стивен Малхерн прославился как ведущий телешоу Britain's Got More Talent («Британия ищет больше талантов»), This Morning («Этим утром»), Dancing on Ice («Танцы на льду») и других.