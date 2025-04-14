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03:21, 14 апреля 2025Россия

Раскрыта возможная цель украинских дронов в Тульской области

Shot: ВСУ пытались атаковать дронами Алексинскую ТЭЦ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские дроны могли попытаться атаковать Алексинскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Тульской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, беспилотники летели именно в направлении этого объекта, но их сбили на подлете. Shot уточнил, что при попытки атаки могли использоваться дроны-камикадзе «Лютый».

Ранее над городом Алексин Тульской области прогремело от трех до пяти взрывов. Были видны вспышки в небе. Кроме того, сработали сигнализации у машин и затряслись стекла в оконных рамах.

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