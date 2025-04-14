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02:33, 14 апреля 2025Россия

В Тульской области прогремели взрывы

SHOT: Над городом Алексин в Тульской области прогремели взрывы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над городом Алексин Тульской области прогремело от трех до пяти взрывов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Видны вспышки в небе. Сработали сигнализации у машин и затряслись стекла в оконных рамах, говорится в публикации.

Ранее взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. Местные жители ночью услышали мощный звук хлопка. После этого в районе ТЭЦ появился столб черного дыма. Часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.

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