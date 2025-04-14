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03:31, 14 апреля 2025Из жизни

Сотрудник школы несколько лет снимал видео под юбками учительниц

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kim Kyung-hoon / Reuters

В Сингапуре судят сотрудника школы, который несколько лет снимал видео под юбками учительниц. Об этом пишет издание The Straits Times.

Его первое преступление, о котором известно следствию, было совершено 10 декабря 2021 года. В этот день мужчина без разрешения скачал интимные фото учительницы с ее компьютера. В 2024 году он несколько раз заглядывал под юбки в учительской при помощи мобильного телефона.

Следствие выяснило, что мужчина совершал аналогичные преступления и за пределами школы. В частности, он снимал на видео нижнее белье женщины, ехавшей с ним в лифте в жилом доме. На следующий день пострадала попутчица, ехавшая с ним в автобусе. Еще одной жертвой стала неизвестная женщина, переходившая дорогу.

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Мужчине предъявлены обвинения в вуайеризме и умышленном получении интимных фотографий женщины без ее согласия.

Ранее сообщалось, что в Китае 47-летний врач снял видео под юбкой у студентки. Мужчину приговорили к 120 часам общественных работ.

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