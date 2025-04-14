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03:20, 14 апреля 2025Экономика

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

HR-эксперт Санина заявила о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что в этом году россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Ее слова приводит РИА Новости

HR-эксперт уточнила, что россиян ждут шесть рабочих дней подряд с 27 октября по 1 ноября. Это объясняется переносом выходного дня на понедельник для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства — 4 ноября.

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«В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, при этом рабочий день 1 ноября будет сокращенным на один час», — напомнила она.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше. Он уточнил, что правительство поддержало данную инициативу в связи с дефицитом кадров в стране.

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