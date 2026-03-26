11:42, 26 марта 2026

Необходимость ВС России в штурмовых УБИМ оценили

«Известия»: ВСУ не пожалеют на новую российскую УБИМ даже снаряд HIMARS
Иван Потапов
Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пожалеют на новую российскую универсальную боевую инженерную машину (УБИМ) даже снаряд High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), рассказали газете «Известия» опрошенные военные эксперты.

«Если будут стоять танк и инженерная машина, то они будут целиться в первую очередь в инженерную машину. Такая техника необходима для того, чтобы обеспечить заход штурмовых групп», — сказал полковник запаса инженерных войск Алексей Крот.

Военный эксперт Юрий Кнутов заметил, что для работы на переднем крае УБИМ должны получить хорошие бронирование и защищенность.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что УБИМ обладает возможностями трех боевых машин — бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР) — и «жизненно необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления».

Созданная на базе танка Т-90М «Прорыв» новая УБИМ получила универсальное бульдозерное оборудование с изменяемым положением крыльев отвала, защиту от средств боевого воздействия, противорадиационную защиту, прицел с тепловизорным и телевизионным каналами, лазерный дальномер. Боевой модуль УБИМ включает пулемет калибра 12,7 миллиметра. Экипаж машины состоит из пяти членов — командира, механика-водителя и трех саперов.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Турист с окровавленной головой прошелся по «кварталу красных фонарей» и попал на видео

    Готовивший атаку на военный аэродром в России сделал заявление на видео

    Ушедший из России бренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Все новости
