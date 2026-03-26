Культура
11:45, 26 марта 2026

Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына

Киркоров признался, что его 13-летний сын Мартин зависим от компьютерных игр
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что его сын Мартин бросил занятия спортом из-за увлечения компьютерными играми. Его слова приводит «Пятый канал».

Певец признался, что поведение 13-летнего Мартина его расстраивает. «Вот эта зависимость компьютерная вытесняет желания, которые были у ребенка: играть в футбол, заниматься баскетболом, волейболом», — поделился он.

Киркоров назвал болезненным вопрос воспитания детей. По словам исполнителя, единственным решением проблемы он считает отключение компьютера. «Выдергивать шнур из компьютера и заставлять идти в падел играть или футбол», — заключил певец.

Ранее Киркоров связал тренд на песни 1990-х и 2000-х с низким качеством современных композиций. По его словам, раньше артисты занимались музыкой профессионально, а теперь «развелось очень много халтуры».

